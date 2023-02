Brendan Gallagher en botte orthopédique dans les Caraïbes

L’attaquant du Canadien de Montréal Brendan Gallagher ne semble pas s’approcher d’un retour au jeu puisqu’il a emporté sa botte orthopédique avec lui pour ses vacances en Barbade.

• À lire aussi: «Je suis passé proche d’abandonner» - Logan Thompson qui revient sur son parcours improbable vers la LNH

• À lire aussi: «C’est un événement qui marque» - Patrick Roy

• À lire aussi: Le classement général et l’exemple du Rouge et Or

C’est ce que des photos publiées par sa conjointe Emma Fortin sur Instagram ont permis d’observer, mardi.

Sur l’une d’elles, Gallagher se tient debout de dos, botte au pied, avec des rafraîchissements dans les mains.

Gallagher s’est blessé le 3 janvier contre les Predators à Nashville.

Huit jours plus tard, le Tricolore annonçait une absence de six semaines en raison d’une blessure au bas du corps qui devait se conclure le 15 février.

Or, tout semble indiquer que le vétéran aura besoin d’un peu plus de temps.

Il ne s’agit pas d’une première blessure pour le hargneux joueur d’avant cette saison. Ce dernier a totalisé quatre buts et neuf points en 25 parties depuis le début de la campagne.

Le Canadien reprendra l’action samedi en accueillant les Islanders de New York au Centre Bell.