Ailes de poulet: «30 à 35% des ventes annuelles» pour le Super Bowl

La grand-messe du football américain de dimanche prochain fait saliver des géants comme Exceldor, qui estime que les Québécois devraient manger trois fois plus d’ailes cette année, soit entre cinq et dix millions.

«Exceldor coopérative réalise 30 à 35% de ses ventes annuelles d’ailes congelées en prévision du match du Super Bowl», souligne sa porte-parole, Isabelle Dorval.

Plusieurs mois de préparatifs

«Nos équipes se préparent plusieurs mois à l’avance – dès l’automne – pour constituer un inventaire suffisant pour répondre à la demande élevée», ajoute-t-elle.

Aux États-Unis, le National Chicken Council estime que la consommation d’ailes de poulet pendant le week-end devrait bondir légèrement.

«On parle d’une augmentation de 2% par rapport à l’année dernière, avec un record de 1,45 milliard d’ailes», illustre Isabelle Dorval, d’Exceldor.

Olymel salive

Or, même si les ailes de poulet coûteront plus cher cette année avec l’inflation, Olymel prévoit en vendre un bon 3% à 5% de plus cette année.

«Les coûts de main-d’œuvre et du transport ont augmenté. Les ailes ont augmenté dans une fourchette de 10% à 15% par rapport à l’an dernier», illustre au Journal Richard Davies, vice-président principal aux ventes d’Olymel.

«On n’est pas dans des valeurs hors de portée. Ça demeure dans les capacités du consommateur», conclut-il.