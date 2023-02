LAVOIE, Yvan



La famille et les proches ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de monsieur Yvan Lavoie, décédé le 28 janvier 2023, à l'âge de 46 ans et 4 mois, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Il demeurait à Matane. Il était l'époux de madame Karine Gagnon. Il était le fils de monsieur Gratien Lavoie et de madame Diane Dubé. Nous avons été durement touchés par le départ inattendu d'Yvan, nous désirons vous dire combien votre soutien, votre présence au salon, vos fleurs, assistance aux funérailles ou toutes autres marques de sympathie, nous ont sincèrement émus. Nous avons été très touchés de votre support et votre compassion qui furent très importants pour nous. Un merci sincère au Dr Jean-Claude Lefebvre ainsi qu'au personnel du Service des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement et pour la qualité des soins prodigués à monsieur Lavoie. Vous remercient, son épouse Karine, ses parents : Gratien et Diane, sa soeur Vicky (Richard Béland), sa filleule Anne-Sophie et son filleul Israël, qui vous prient de considérer ces remerciement comme personnels.