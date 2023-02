Balado de Maripier Morin : «J'ai choisi ma blonde», dit Jean-Philippe Perras

Le couple Jean-Philippe Perras et Maripier Morin a bien failli ne pas survivre à la tourmente dans laquelle s’est retrouvée l’animatrice à l’été 2020. « On cherche tous à se sauver les fesses », avoue le comédien au micro du balado Grains d’espoir.

Jean-Philippe Perras ne le cache pas : il a pensé quitter Maripier Morin lorsque celle-ci s’est retrouvée en pleine controverse, en juillet 2020, à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles et de racisme de la part de la chanteuse Safia Nolin.

« C’est sûr que j’ai pensé m’en aller. Tu regardes cela et c’est une montagne, un Everest », confie l’acteur de 36 ans. Son hésitation n’a toutefois duré que 40 secondes. « J’ai choisi ma blonde, l’amour, mon cœur qui disait: on va la traverser, cette affaire-là. »

Malgré tout, Jean-Philippe Perras ne changerait rien au parcours de son couple. L’acteur est notamment revenu sur le moment où il a accompagné son amoureuse à la Maison Péladeau, où elle s’apprêtait à entreprendre une thérapie de 21 jours.

« Je pleurais parce que dans tout ce chaos, j’ai senti que tu étais, et qu’on était, à la bonne place », se souvient le papa de leur fille Margot.

Le comédien, qui sera de la série Mégantic, a, lui aussi, choisi la sobriété le jour où Maripier est sortie de thérapie.

« Je savais que pour la suite des choses j’allais avoir besoin de toute ma tête. J’ai réalisé que j’avais à apprendre de son cheminement. »

« Bas fond spirituel »

Toujours au micro de Grains d’espoir, Maripier Morin est devenue émotive lorsqu’elle a évoqué la publication du second article révélant de nouvelles allégations de propos racistes, d’attouchements sexuels non sollicités et d’agressions physiques, en mai 2021 dans La Presse. « J’avais atteint un bas-fond spirituel », avoue-t-elle.

La diffusion de cet épisode du balado Grains d’espoir représente un pas de plus dans le chemin de croix de Maripier Morin qui souhaite réhabiliter son image et retrouver sa place dans le milieu artistique québécois. Elle a fait son retour à l’écran en août dernier avec le rôle d’Arlette dans le film du même nom de Mariloup Wolfe.

Après un report de plusieurs semaines, l’épisode a été mis en ligne ce mercredi à 19 h 30 sur la chaîne YouTube de Grains d’espoir.

En juillet 2020, Safia Nolin avait déclaré publiquement que Maripier Morin l’avait mordu à la cuisse, avait fait preuve d’inconduites sexuelles et avait tenu des propos racistes à son égard dans un bar en mai 2018. Elle avait alors perdu de nombreux contrats et avait dû se retirer complètement de la vie publique.