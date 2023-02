Bettman devrait-il écouter Crosby et revoir le modèle des séries éliminatoires?

Sidney Crosby préfère la formule de la meilleure formation de la ligue affrontant la dernière équipe qualifiée. En résumé, l’équipe numéro un contre l’équipe numéro 16.

D’autres soutiennent que l’on doit continuer à respecter les deux associations, du moins c’est ce que défend l’Association des joueurs et que le concept de la formation numéro un opposée à la formation numéro huit est le plus logique idéal.

Mais, Bettman dit non.

Du moins, ce sera trop compliqué de revenir à l’ancienne formule. On peut comprendre Bettman depuis le temps qu’il voulait mettre beaucoup d’emphase sur quatre divisions de huit équipes, deux divisions dans chacune des deux associations.

Depuis le temps qu’il voulait un calendrier favorisant les rivalités, avec plus de matchs entre les équipes de la même division.

Mais, ça ne fonctionne pas.

Maigre récompense

La parité, c’est une chose, la formule des séries éliminatoires, c’est autre chose. Pourquoi les équipes doivent-elles lutter pendant 82 matchs alors que la ligue n’offre pratiquement aucune récompense à celles qui auront démontré une certaine supériorité ?

Dès la première ronde des séries éliminatoires, quatre formations ayant bouclé la saison soit en deuxième place ou soit en troisième place dans chacune des quatre divisions devront tirer leur révérence.

Bettman soutient que tout le monde, ou presque, avait applaudi le concept actuel lorsque présenté aux décideurs pour la première fois. Cependant, ne réalise-t-on pas que le plafond salarial complique la gestion quotidienne des équipes et, forcément, ne justifie pas une telle formule des séries éliminatoires ?

Je comprends le commissaire de garder ce modèle d’affaires parce qu’il répète souvent qu’on ne cherche pas à réparer ce qui n’est pas brisé.

Cool !

Par contre, quand les principaux acteurs reconnaissent que la formule des séries éliminatoires ne cadre pas avec la formule de la saison régulière, peut-être y a-t-il un concept qui mérite qu’on lui apporte des modifications... Surtout qu’avant la première ronde, 16 équipes sur 32 rangeront leur équipement.

Hughes au boulot

Rapidement, un petit tour d’horizon sur les patineurs du Canadien qui pourraient appeler un commerce spécialisé dans le déménagement d’ici 3 mars.

L’an dernier, en peu de temps, Tyler Toffoli était le premier à quitter, le 14 février. Suivirent Artturi Lehkonen et Ben Chiarot. Puis Brett Kulak prit la direction d’Edmonton...

Concernant Joel Edmundson et de Sean Monahan, c’est l’inconnu.

Pourront-ils jouer prochainement ? Pourront-ils créer un intérêt élevé, comme c’était le cas avant que les deux joueurs se retrouvent à l’infirmerie ?

Puis, il y a toujours Josh Anderson.

Un contrat de 5,5 M$ par saison jusqu’à la fin de 2026-2027. Ça fait jaser.

Il s’agit d’un cas particulier. Il est évident que Kent Hughes ne se prononcera pas sur le statut de son ailier dans le cadre de la date limite pour le transfert des effectifs.

Pourquoi ?

Faut-il poser la question : souhaite-t-il l’échanger ?

Sûrement pas si on lui demandait d’éponger une partie du salaire, j’imagine que les négociations tomberaient dans le vide. Par contre, il tendrait assurément une oreille attentive à une offre intéressante. Du même coup, il mettrait en doute sa stratégie sur le statut de Anderson.

De la flexibilité

Un choix de premier tour, par exemple. N’oublions pas que le directeur général du Tricolore n’a pas trop d’options s’il veut mettre son plan à exécution pour donner plus de flexibilité relativement au plafond salarial.

Pour que le plan de relance fonctionne comme prévu, il faudra nécessairement avoir la possibilité d’aller sur le marché des transactions sans trop de restriction budgétaire et de s’aventurer sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, non pas avec un chèque en blanc, mais en étant dans une position où on pourra sortir des arguments importants pour convaincre les candidats convoités.

Il sera intéressant d’observer le tandem Jeff Gorton/Kent Hughes faire du lèche-vitrine au cours des prochains jours... et l’été prochain alors que des contrats de quelques vétérans seront liquidés.

Pourtant, Lou a raison...

On serait porté à croire que Bo Horvat devait se demander : « Peut-on me dire ce que je fais ici ? »

Invité à commenter l’entente de huit ans d’une valeur de 8,5 millions $ par saison consentie à l’ex-joueur des Canucks, Lou Lamoriello, le décideur des Islanders de New York, n’a pas caché ses états d’âme.

« C’est beaucoup trop long comme contrat et c’est trop d’argent. »

Tiens Bo, prends ça.

Wow !

Mais, j’imagine que Horvat a esquissé un sourire, sachant très bien que le bon vieux Lou était pris dans un étau et qu’il devait finalement accepter la tendance des années 2020.

Que parfois, il faut bien s’ajuster aux exigences du marché, sinon, on se retrouve dans une situation très inconfortable. Lamoriello n’avait pas le choix. Il lui fallait ajouter un joueur de premier plan à sa formation.

Auparavant, lors des derniers mois, Lamoriello avait fait chou blanc dans le dossier Johnny Gaudreau, maintenant à Columbus. Il avait mordu la poussière dans les négociations avec Nazem Kadri. Tout le monde croyait que Kadri se retrouverait à Long Island. Il est débarqué à Calgary, à la surprise générale.

Lou n’avait, semble-t-il, aucune chance d’accueillir Patrick Kane au nouveau domicile des Islanders. Donc, il lui a fallu piler sur son orgueil.

Encore jeune

Au moins, Horvat est encore jeune selon les standards du hockey, il a de bonnes saisons devant lui alors que d’autres ont signé des ententes en fonction des belles années passées, mais, aujourd’hui, ils n’ont plus les mêmes ressources.

C’est là que se complique l’équation.