«C’est un cadeau de la vie»: leur fille survit au drame à Laval

Mercredi soir, Pierre-Olivier Zappa est allé à la rencontre d’une famille dont la fillette se trouvait à la Garderie Éducative Sainte-Rose, à Laval, lorsqu’un autobus a foncé dessus, le matin même.

«J’ai reçu un appel de sa marraine qui habite tout près. Elle n’avait plus d’électricité, donc elle se demandait pourquoi. Elle a fait des recherches et elle a vu qu’il y avait un autobus qui était entré dans la garderie. Elle m’a appelée en panique: “Mélanie, on va chercher Kiki!”Je ne comprenais rien, je ne savais pas ce qui se passait», témoigne Mélanie, entourée de son conjoint Ian et de leur fille Kélianne.

Puisque Mélanie était au travail au moment du drame, c’est sa patronne qui l’a emmenée au lieu de rassemblement. Elle apprend alors que sa fille de deux ans et demi a survécu.

«C’est indescriptible comme moment. On ne peut pas imaginer ça, que ça peut nous arriver un jour», ajoute-t-elle.

«C’est un cadeau de la vie, mais je pense aux autres qui ont eu des difficultés, qui ont des enfants à l’hôpital, qui sont décédés. Tu te lèves le matin, tu vas reconduire ton enfant à l’école, tu ne penses pas que tu vas revenir le soir et qu’il ne sera plus là. Il n’y a pas de mot», raconte le père.

«Quand on vient proche du lieu, elle dit gros bobos amis, autobus», dit Mélanie, en rapportant les paroles de sa fille.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.