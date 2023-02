Chandails arc-en-ciel: des équipes de la LNH s’abstiennent

Évoluant dans la région new-yorkaise, les Rangers et les Islanders ont renoncé à l’idée de porter des chandails de couleur arc-en-ciel au cours de leur soirée respective de sensibilisation à la cause LGBTQ+.

Tel que rapporté mercredi par le quotidien «New York Post», les deux organisations de la Ligue nationale de hockey (LNH) devaient s’exécuter cette semaine : jeudi pour les Islanders, qui accueilleront les Canucks de Vancouver, et vendredi du côté des Blueshirts, qui ont rendez-vous avec le Kraken de Seattle. Toutefois, possiblement échaudées par le cas du défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov, elles ont choisi de laisser au rancart ces dossards spéciaux, sans trop fournir d’explications. Chez les Islanders, il n’y aura ainsi pas de chandails et de rubans arc-en-ciel lors de la période d’échauffement.

Provorov a refusé de porter l’uniforme de la cause LGBTQ+ avant le duel du 17 janvier face aux Ducks d’Anaheim. Le Russe a justifié le tout par ses croyances religieuses et l’histoire n’a pas semblé ennuyer son entraîneur-chef John Tortorella, affirmant le lendemain qu’elle va souder les rangs de son équipe.

«Provy n’a rien fait de mal. Si vous êtes en désaccord avec lui, cela ne signifie pas qu’il a commis quoi que ce soit répréhensible», a notamment déclaré le pilote en point de presse.

Beaucoup de réactions

Ouvertement gai, l’agent de joueurs Bayne Pettinger n’avait pas été impressionné par Provorov et les Flyers. «Nous faisons des pas vers l’avant avec toutes ces initiatives et nous commençons à montrer de bons signes d’amélioration au sein du jeu, et ensuite des gens utilisent leur plateforme pour s’attaquer à ça et dire que vous n’êtes pas le bienvenu ici», a-t-il indiqué en entrevue au «Jeff Marek Show» du réseau Sportsnet.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a également commenté la controverse, mentionnant que celle-ci ne doit pas jeter de l’ombre sur les initiatives de son organisation.

«Vous connaissez nos objectifs et nos valeurs, ainsi que nos intentions, que ce soit au niveau de la ligue ou des équipes. Cependant, nous devons respecter quelques choix individuels. Et certains sont davantage disposés que d’autres à s’engager dans des causes. Contribuer à celle de la diversité et de l’ouverture signifie de comprendre ces différences», a-t-il dit.