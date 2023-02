Cirque du Soleil: entre records et anniversaires

Après avoir essuyé des pertes de plusieurs millions de dollars avec la pandémie, le Cirque du Soleil a connu certains records d’achalandage, l’an dernier. Le Journal a fait le point avec la compagnie sur l’avenir du spectacle The Beatles LOVE, les anniversaires prévus cette année à Las Vegas, la relance des tournées à la grandeur du globe et les impacts de l’inflation.

Des records et des nouvelles étapes

Photo fournie par le Cirque du Soleil

Certains spectacles du Cirque ont établi des records d’achalandage dans des villes précises en 2022 : Kooza à Montréal (270 000 spectateurs) et Luzia en Espagne (236 000 spectateurs à Madrid et 109 000 à Alicante). Par ailleurs, plusieurs anniversaires seront célébrés à Las Vegas cette année : 30e anniversaire du Cirque du Soleil sur la Strip (et de son spectacle Mystère), 25e anniversaire du spectacle O et 10e anniversaire de MJ One. « C’est un super bel accomplissement pour nos équipes, mentionne la porte-parole du Cirque, Caroline Couillard. Ça démontre aussi la qualité du produit. »

Avenir incertain pour LOVE

Photo fournie par Matt Beard, Cirque du Soleil

En 2021, Hard Rock International a annoncé qu’il achèterait l’hôtel de Las Vegas, The Mirage, et qu’il allait le convertir en Hard Rock Hotel. L’été dernier, le Cirque a de son côté indiqué que le spectacle The Beatles LOVE, qui est présenté au Mirage depuis 2006, était prolongé jusqu’à la fin 2023. Mais au-delà de cette date, rien n’est moins sûr. « On est en attente des nouveaux propriétaires à savoir quels sont leurs plans de construction, indique Caroline Couillard. On va voir ce que ça implique pour l’avenir. »

Le retour des tournées

Photo d’archives, Chantal Poirier

Lorsque la pandémie a frappé, le Cirque a dû temporairement mettre la clé sous la porte de ses 44 productions en cours. Aujourd’hui, le Groupe Cirque du Soleil mentionne avoir 38 spectacles actifs sur la planète. « On est pas mal revenus à 100 % de nos opérations », dit Caroline Couillard, qui ajoute que la compagnie emploie présentement 3600 personnes à travers le monde. De leur côté, les spectacles R.U.N., Axel, Zumanity, Volta et Paramour ne reviendront plus.

Lent démarrage en Floride

Photo fournie par le Cirque du Soleil

Ayant été lancé à Disney Springs, en Floride, en novembre 2021, un an et demi après la date initialement prévue, le spectacle Drawn to Life subit encore les contrecoups de la pandémie. « Ç’a été difficile, admet Caroline Couillard. Disney avait fermé ses parcs. Le démarrage est un peu plus lent. Mais ça reprend. On a aussi apporté quelques modifications au spectacle. L’équipe est en pleine forme. »

Hommage à Guy Lafleur

Photo d’archives, Getty Images

Pour la toute première fois dans sa série hommage, à Trois-Rivières, le Cirque mettra la lumière sur une personnalité à l’extérieur du monde de la musique, cet été. Comme elle l’a fait pour Lionel Messi, avec le spectacle Messi 10 en Europe, l’entreprise rendra hommage à un sportif avec un spectacle sur Guy Lafleur. « On est dans les premières semaines de travail. Ce sera un mélange de musique, d’acrobaties et d’images d’archives, dit Caroline Couillard. L’accent sera mis sur l’homme, le joueur, le hockeyeur. »

Les échos sur ECHO

Photo fournie par le Cirque du Soleil

D’abord annoncé pour le printemps 2020, le spectacle Sous un même ciel est retourné à la table à dessin durant la pandémie et reviendra en avril, dans le Vieux-Port de Montréal, sous le nom ECHO. Les médias pourront d’ailleurs visiter les départements de création de ce spectacle la semaine prochaine. « On a vraiment hâte de la présenter à nos fans au Québec, dit Mme Couillard. La production va très bien. On est dans les délais. »

Les impacts de l’inflation

Il est encore trop tôt pour dire quels sont les impacts de l’inflation sur les productions du Cirque, selon Mme Couillard. « C’est sûr que la récession pourrait nous affecter du côté des spectacles de tournée. Ce sont les déplacements, les frais de transport, le coût de l’essence qui augmentent beaucoup. Mais on l’avait prévu. On a planifié en conséquence. On n’entrevoit pas de crise de notre côté. »