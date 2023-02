Mois de l’histoire des noirs: début de la 12e édition du festival Fondu au Noir

La 12e édition du festival Fondu au Noir, qui met cette année à l’honneur des femmes afrodescendantes à travers la musique, le cinéma et les échanges, débute sa programmation ce mercredi.

Le festival présente pour sa soirée d’ouverture une série de cinq courts-métrages réalisés par des femmes, qui font rayonner l’industrie cinématographique afro-canadienne et québécoise, tant à l’échelle nationale qu’à l’international. La soirée s’amorcera sur le coup de 18 h à la Cinémathèque québécoise et sera suivie d’une discussion animée par Diane Gistal, la fondatrice de Nigra Iuventa.

Après deux ans en ligne, le festival créé par la Fondation Fabienne Colas célèbrera cette année le Mois de l’histoire des noirs en formule hybride jusqu’à dimanche.

Tour à tour, près de 50 invités, dont l’ancienne cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade qui accordera une grande entrevue à la Grande Bibliothèque jeudi, seront présents pour des projections de films, des panels de discussion, des entrevues et des concerts.

«Fondu au Noir offre, pendant le Mois de l’histoire des noirs, une occasion unique au public de rencontrer des personnalités connues et inspirantes de tous les domaines et de toutes les disciplines, en plus de participer à la construction de notre patrimoine culturel par la connaissance, la réflexion et l’engagement», a souligné Mme Colas, présidente fondatrice du festival.

À compter de jeudi, le festival tiendra quotidiennement des causeries sur l’heure du midi. Les discussions porteront entre autres sur le profilage racial au Québec, l’entrepreneuriat au féminin et les enjeux d’intersectionnalité et les enjeux qui touchent la communauté LGBTQIA+.