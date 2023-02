Des parents au cœur brisé

Des proches de jeunes enfants de la garderie du quartier Sainte-Rose à Laval dans laquelle un chauffeur a foncé avec son autobus se sont rassemblés mercredi soir, malgré leur cœur brisé, pour faire preuve de solidarité.

• À lire aussi: Drame à Laval: ayant subi des traumatismes, les enfants hospitalisés au CHU Sainte-Justine hors de danger

• À lire aussi: Drame à Laval: ce que l’on sait de l’homme accusé

• À lire aussi: Un autobus s’encastre dans une garderie à Laval: deux jeunes enfants sont décédés

« Ce qui est arrivé ce matin, c’est inacceptable », a lancé, les yeux rougis par l’émotion, Gabriel Laflamme, qui a organisé une veillée aux chandelles devant l’église Sainte-Rose-de-Lima, mercredi soir.

« J’espère juste qu’il y a un système quelque part qui va réaliser que des choses comme ça [ça ne peut pas arriver] », a-t-il insisté.

Photo Martin Alarie

Bien qu’il soit encore fortement ébranlé par le drame, ce père de famille a trouvé la force de braver le froid pour rendre hommage aux deux « cocos » qui sont morts, après qu’un homme de 51 ans eut foncé sur une garderie, mercredi matin.

C’est que le propre fils de Gabriel Laflamme a bien failli y être, mais quelques minutes de retard lui ont vraisemblablement sauvé la vie.

« Il est déjà là beaucoup plus tôt que ça habituellement. Ce matin, on l’a juste laissé jouer plus longtemps, a-t-il ajouté au micro de TVA Nouvelles. Il allait rentrer dans la garderie. Je suis arrivé, le mal était fait. »

M. Laflamme a ainsi invité le quartier à se rassembler et se serrer les coudes.

Photo Martin Alarie

Par dizaines

Malgré le froid, quelques dizaines de personnes, tant des proches des victimes que des voisins, se sont déplacées pour l’occasion.

Dans un recueillement chargé en émotions, les accolades se multipliaient et les larmes étaient nombreuses.

lls ont été nombreux à déposer des peluches et des lampions.

« La sœur [d’une des victimes décédées] est une amie à nos enfants. Ils viennent chez nous souvent, c’est un garçon adorable », a mentionné une dame, incapable de contenir ses larmes.

Photo Martin Alarie

Incompréhensible

Les deux enfants de Serge Florea, maintenant au primaire, ont fréquenté la Garderie éducative Sainte-Rose.

« On connaît tout le personnel, on connaît tout le monde là-bas, mentionne le Lavallois. Une chose comme ça, c’est incompréhensible. [...] Je ne pouvais pas croire que c’était cette garderie. »

Une jeune Lavalloise, qui a préféré taire son nom pour ne pas faire ombrage aux familles endeuillées, a salué le mouvement de solidarité de la population.

« À Sainte-Rose, les gens se tiennent. J’ai toujours habité ici. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont habité toute leur vie ici et qui tenaient à venir », a-t-elle mentionné.

Photo Martin Alarie

À environ deux kilomètres du recueillement, près de la scène de crime, des citoyens venant d’un peu partout dans le grand Montréal tenaient aussi à faire acte de présence en guise de solidarité.

Maryse Paradis, qui a travaillé à la Garderie éducative Sainte-Rose à l’été 2022, était du lot.

« Je trouve ça beau [la vague de soutien], dit-elle, émotive. C’est horrible. [...] On vit dans un monde épouvantable en ce moment. »

Photo Martin Alarie

Difficile de travailler

Kelly Diano, une éducatrice travaillant dans un centre de la petite enfance à Montréal, a avoué être particulièrement secouée par la gravité du drame.

« Ça nous a toutes bouleversées aujourd’hui. On a eu un peu de difficulté à travailler », a-t-elle témoigné, avant d’aller déposer un bouquet de fleurs sur un véhicule de police.

« Moi, j’ai hâte de savoir pourquoi [l’accusé a agi ainsi] », a relevé Jennifer, une résidente du quartier et mère de famille, disant ressentir une certaine impuissance face à l’événement.