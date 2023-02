GODBOUT, Nicole Huot



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 février 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Nicole Huot, épouse de feu M. Pierre Godbout. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Pierre, Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jean-Marc (feu Jocelyne Leclerc), feu Claudette (feu Richard Vaillancourt), Magella, feu Ange-Albert (Diane Lachance), feu Raynald, Denis (Angémée Lachance), feu Jean-Rock (Jocelyne Pilote), feu Carol; ses neveux, nièces et leurs enfants : Marlène, feu Patrick, Stéphane, Christian, Kevin, Martin, Jean-François et Marie-Lyne ainsi que plusieurs cousins, cousines et sa grande amie Manon Labbé qui a toujours été présente pour elle et d'une grande aide jusqu'à son décès. Un sincère remerciement est adressé au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et à l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.