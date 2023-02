La plus grosse journée de l’histoire

Patrick Dom ne prend même pas le temps de réfléchir lorsqu’on lui demande s’il s’attend à ce que la journée de samedi soit la plus grosse de l’histoire du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. « Oui, absolument », lance-t-il.

En date d’hier, près de 10 000 billets avaient déjà été vendus pour cette journée qui sera notamment le théâtre du premier match de l’équipe ukrainienne, qui affrontera les Bruins Junior de Boston dès 11 h 45. Il semble donc de plus en plus évident que, pour la première fois depuis le match d’ouverture officiel du centre Vidéotron, le 12 septembre 2015, un match de hockey sera présenté devant une salle comble de 18 259 spectateurs dans l’amphithéâtre de Limoilou.

Surtout que, tout de suite après le match de l’Ukraine, les petits Remparts, les petits Nordiques et Équipe Québec féminin, trois équipes chouchous des amateurs de l’événement se succéderont sur la patinoire.

Photo Stevens LeBlanc

Au secrétariat de l’événement, hier, les bénévoles et employés du tournoi se demandaient à quand remontait la dernière fois qu’une journée du Tournoi pee-wee avait suscité autant d’engouement, et la réponse la plus populaire était : la présence de Sylvain Côté et sa domination sur la patinoire du Colisée avec l’équipe de DSNCO, en 1978 et 1979. Il y a donc 44 ans.

« Normalement, en prévente, je suis content quand j’ai 2000 billets vendus, et là, on est à presque 10 000. C’est sûr qu’il va y avoir 18 000 [personnes] dans l’aréna », mentionnait le directeur général de l’événement.

« Comme je dis aux gens, j’espère qu’ils vont profiter de cette journée. Ça va être fou et je pense qu’on va vivre quelque chose qu’on ne revivra jamais. Je ne pense pas qu’on peut revivre ce genre d’événement de notre vivant. »

PENSÉE POUR LES PETITS BRUINS

Évidemment, les adversaires de Team Ukraine Select, les Bruins Junior de Boston, sont eux aussi des jeunes de 12 ans qui viennent vivre l’expérience d’une vie.

« Je ne m’attendais pas à ce genre d’engouement quand on a confirmé la participation de l’équipe ukrainienne. Je n’aurais jamais pensé ça, que tous les médias en parleraient et que ça créerait un événement rassembleur comme ça.

« Les Bruins sont au courant de ce qui s’en vient. On les a appelés. Les gens, pour ça, je ne suis pas inquiet. Ce n’est pas un problème. Les gens vont prendre pour l’Ukraine, mais si Boston marque un but, ils ne vont pas les huer. Je repense à la réaction de la foule quand Eric Lindros est venu ici et je ne suis pas inquiet du tout. »

D’ailleurs, Dom appuie l’initiative du FM 93 et espère que les gens s’habilleront en blanc pour le premier match de Team Ukraine Select, ce samedi.

CASSE-TÊTE

Le Tournoi pee-wee s’est officiellement mis en branle hier, mais dans les bureaux, une partie importante de l’énergie était déjà consacrée à gérer la journée de samedi.

« En ce moment, je dirais que la charge de travail est de 20 % à 25 % plus grande qu’en temps normal, juste pour répondre au téléphone. Les gens veulent savoir comment se procurer des billets ou si ceux qu’ils ont reçus en cadeau sont bons. »

Sans compter l’éléphant dans la pièce : le stationnement.

Au-delà de la belle histoire, des problèmes logistiques se pointent à l’horizon puisqu’en plus des 18 000 spectateurs qui devraient être de la partie au centre Vidéotron, le salon ExpoMoto s’installera de vendredi à dimanche sur les terrains d’ExpoCité.

Dom se disait en contact constant avec ExpoCité et la Ville de Québec dans l’espoir qu’un système de navettes soit instauré afin de faciliter les déplacements autour du centre Vidéotron.

Mais, au final, la recette sera simple : « achetez vos billets à l’avance sur notre site internet et arrivez de bonne heure », recommande Patrick Dom.

TVA Sports dépêchera une équipe pour effectuer la captation du match de l’Ukraine, qui sera présenté en rediffusion à 16 h 30, samedi, afin de réserver l’exclusivité du moment aux gens sur place.

CALENDRIER DU JOUR

8 h | Mooseheads Jr. d’Halifax | Oilers d’Edmonton | AA

Mooseheads Jr. d’Halifax | Oilers d’Edmonton | 9 h 15 | Cataractes de Shawinigan Wildcats de Moncton | AA-Élites

Cataractes de Shawinigan Wildcats de Moncton | 10 h 30 | Béliers de la Suisse Romande Blues de Bedford | AA-Élites

Béliers de la Suisse Romande Blues de Bedford | 11 h 45 | Fury SEFHA Stars 55 de Mauricie | Féminin

Fury SEFHA Stars 55 de Mauricie | 13 h | National de Montréal Ouest Zénith Ice de Corée | AA

National de Montréal Ouest Zénith Ice de Corée | 14 h 15 | Little Capitals de Washington | Intrépide de l’Outaouais | AA-Élites

Little Capitals de Washington | Intrépide de l’Outaouais | 15 h 30 | Barons de Mauricie-Nord Stars d’Autriche | AA

Barons de Mauricie-Nord Stars d’Autriche | 16 h 45 | Express 2 de Rive-Sud Rangers de Laval-Est | BB

Express 2 de Rive-Sud Rangers de Laval-Est | 18 h | Blizzard Séminaire Saint-François Sélect du Japon | AA-Élites

Blizzard Séminaire Saint-François Sélect du Japon | 19 h 15 | Knights de la Tchéquie Lions du Lac St-Louis | AAA

Knights de la Tchéquie Lions du Lac St-Louis | 20 h 30 | Pionniers du Nord-Ouest Béliers de la Suisse Romande | AA

Mercredi

Gouverneurs de Québec-Ouest 0

Dynamos de Shawinigan 1

BB

Noroits de CRSA-DPR 0

Voltigeurs de Drummondville 5

AA

Frontenac de Québec Nord-Est 4

Mousquetaires de St-Hyacinthe 2

AA

Graal du Collège Clarétain 5

Avalanche du Colorado 2

AA-Élites

Sélects du Nord 5

Intrépide de Nicolas-Gatineau 2

AA-Élites

Patriotes de Laval 1

Burnaby Winter Club 0

AAA

Regroupement Beauce-Nord-Bellechasse 6

North Stars EHL 1

AA

Express de Mont-Joli 2

Seigneurs de Québec Nord-Est 5

BB

Dynamiques de Charles-Lemoyne

Commandeurs du Collège de Lévis

AA-Élites

Panthères de Deux-Montagnes

Express 2 de Rive-Sud

AA