La terrible douleur de se sentir abandonnée

Je me sens triste et déprimée par les temps qui courent et je n’ose pas m’avouer que cela est dû à une situation familiale personnelle qui me trouble au plus haut point. Je ressens donc le besoin de solliciter les conseils de quelqu’un comme vous qui en a vu d’autres.

Pour aller droit au but, ma nièce préférée, une enfant que j’ai pratiquement élevée à partir de ses 14 ans quand ma sœur, sa mère, est décédée d’un cancer foudroyant, m’a annoncé le grand sourire aux lèvres, qu’elle venait d’obtenir la job de sa vie.

Jusque-là pas de problème. C’est la suite qui est tragique, puisque l’emploi en question est en Inde, dans un grand hôtel international où elle est partie travailler à la fin de janvier. Et à Calcutta en plus, une ville insalubre s’il en est, si je me fie à ce que Mère Teresa en disait dans ma jeunesse.

Je vous laisse deviner l’effet dévastateur que cette nouvelle a eu sur moi, qui fais partie des immuno-supprimés de ce monde qui doivent s’isoler depuis le début de la pandémie de COVID 19. Sur le coup, je me suis mise à pleurer de façon incontrôlable, juste à l’idée que je ne la reverrais plus jamais. Et par la suite, j’ai tout fait pour qu’on se voie le moins possible afin de ne pas étaler mon désarroi devant une enfant qui ne comprend pas comment il se fait qu’au contraire, je ne sois pas capable de me réjouir de l’énorme promotion qu’elle vient d’avoir dans sa compagnie.

Je n’y peux rien, Louise, je n’ai pas été capable de m’en réjouir avant son grand départ. Je ne suis même pas allée à son party d’adieu auquel ses amies m’avaient conviée. Et elle est partie sans que je l’embrasse une dernière fois. Son dernier message texte fut : « Je ne comprends pas que tu ne sois pas heureuse avec moi et je t’en veux pour ton manque d’ouverture à mon avenir, toi qui m’avais toujours soutenue dans mes ambitions ! »

Je ne comprends toujours pas comment il se fait que deux femmes aussi proches qu’elle et moi, on ait pu se rendre à un tel niveau d’incompréhension dans un moment aussi crucial. Elle me trouve égoïste et moi je la trouve sans cœur.

J’attribue à mes traitements contre mon cancer cette incapa-cité que j’ai eue à lui donner ma bénédiction pour son grand départ, trop repliée que j’étais sur mon propre problème. Mais comment renouer les ponts maintenant qu’elle est si loin ?

Maman par défaut

Elle est loin dans l’espace terrestre, mais elle est proche par la quantité de moyens de communication qui existent de nos jours. Qu’est-ce qui vous retient de lui écrire pour lui décrire votre malaise actuel et lui faire comprendre à quel point votre état de santé a motivé votre réaction ? Il faut qu’elle sache combien la séparation fut difficile à accepter pour vous, mais du même souffle, vous devez lui faire savoir combien vous êtes fière de ce qui lui arrive. Sachez qu’il n’y a aucune situation, même difficile, qu’une bonne et sincère explication ne peut corriger.