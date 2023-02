L'Armada domine les Saguenéens

Une poussée offensive en deuxième période a permis à l’Armada de Blainville-Boisbriand de l’emporter par la marque de 6 à 2 face aux Saguenéens de Chicoutimi, mercredi, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

La troupe de Bruce Richardson n’a fait qu’une bouchée de la formation saguenéenne au deuxième tiers en marquant cinq buts sans réplique et poursuivant ainsi sa séquence victorieuse, elle qui a remporté ses trois derniers matchs.

Tour à tour, Jonathan Fauchon, Anri Ravinskis, Théo Lemieux, Thomas Paquet et James Swan ont déjoué les gardiens des «Sags», Charles-Antoine Lavallée et Philippe Cloutier.

Le match allait de bon train pour les Saguenéens en première période. Félix Bédard avait ouvert le pointage au premier tiers en fonçant vers le fond de la zone adverse pour récupérer la rondelle.

Il a ensuite pris par surprise le portier Charles-Édward Gravel. Alexis Morin a également marqué dans la cause perdante.

Le prochain match de l’Armada aura lieu vendredi face au Phoenix de Sherbrooke, encore une fois à domicile.

Benoît Groulx honoré à Gatineau

L’ancien entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau Benoît Groulx restera dans les hauteurs du Centre Slush Puppie à tout jamais grâce à une bannière rappelant ses exploits.

L’homme de 55 ans a passé 12 saisons à la tête de la formation entre 2001 et 2008, et de 2010 et 2016. Avec 467 gains en saison régulière avec les Olympiques, il est l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire la franchise.

Le vainqueur de trois coupes du Président pointe au septième rang dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec au niveau des victoires.

Groulx est le pilote du Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine, depuis 2016. Il a aussi dirigé les Americans de Rochester dans ce circuit de 2008 à 2010.

Les Mooseheads de Halifax étaient les visiteurs à Gatineau pour l’occasion.