Le conseiller municipal Steeve Verret présente ses excuses à la Ville de Calgary

Le conseiller Steeve Verret s’excuse pour ses propos de mardi soir, après avoir déclaré qu’un « recul » s’imposait dans les relations entre Québec et sa ville jumelle, Calgary, en raison des démêlés judiciaires d’un ex-élu albertain.

« Ça a sorti tout croche. Je regrette, oui. Ça ne visait surtout pas les élus actuels de Calgary. Je visais l’opposition (à Québec) et non Calgary », a confié Steeve Verret en entrevue avec Le Journal, s’excusant auprès de tous ceux qui ont pu être offensés par ses propos.

M. Verret dit avoir été poussé à bout par les conseillers de l’opposition et leur « incompréhension » des dossiers durant toute la soirée lors de la séance du conseil municipal.

Sous le feu nourri de ses adversaires – qui reprochaient à l’administration Marchand d’avoir mal reçu la délégation de Calgary dans le cadre du Carnaval le week-end dernier – le conseiller Verret s’était emporté.

Il a alors laissé entendre qu’il était préférable de garder ses distances avec des représentants de la ville albertaine, après avoir été impliqué malgré lui dans une enquête de la GRC visant l’ex-conseiller municipal de Calgary Joe Magliocca.

Ce dernier a été accusé de fraude et d’abus de confiance pour des dépenses injustifiées, notamment à Québec. Il aurait tenté de se faire rembourser une facture salée au restaurant pour un prétendu repas avec M. Verret alors que ce dernier se trouvait au même moment... en Floride.

« Moi-même, et (les ex-conseillers) Rémy Normand et Patrick Voyer avons fait l’objet d’une enquête de la GRC en 2019 pour quelques personnes qui sont venues de Calgary. J’ai été convoqué à témoigner. M. Normand (et M. Voyer) aussi. C’est peut-être juste un peu petit pour ça que les gens prennent du recul. Il y a des reculs qui doivent se prendre et on replace les pions sur l’échiquier pour mieux avancer avec Calgary », avait-il largué.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU DÉPUTÉ JEAN-FRANÇOIS SIMARD

Sa sortie a médusé plusieurs membres du conseil, incluant certains élus de son propre camp qui tentaient d’apaiser les tensions depuis plusieurs minutes.

Aucun froid, assure Marchand

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a assuré mercredi qu’il n’y a « pas de froid avec Calgary » même si certaines activités traditionnelles avec la délégation de Calgary n’ont pas eu lieu cette année. « On croit à ce jumelage-là mais la façon de le faire, on la renouvelle, on l’actualise, on la modernise. On veut aller plus loin. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU DÉPUTÉ JEAN-FRANÇOIS SIMARD

Les propos de M. Verret, la veille, ont choqué le conseiller d’Équipe Priorité Québec, Stevens Mélançon, qui lui reprochait d’avoir « dénigré l’entièreté de Calgary pour un évènement isolé » et d’avoir mis tous les représentants de la ville albertaine dans le même panier.

Maxime Paquet, qui préside un comité bénévole à Québec et tisse des liens avec des gens de Calgary depuis plusieurs années dans le cadre de ce jumelage, s’est lui aussi dit choqué et déçu par la sortie de la veille de M. Verret. « Il ramène une histoire qui n’a rien à avoir l’échange Québec-Calgary. Je ne peux pas croire que quelqu’un puisse résumer un échange qui existe (depuis 1956) avec le seul cas de Joe Magliocca », se désole-t-il.

Une élue de Calgary compréhensive

La conseillère de Calgary Jasmine Mian, qui a passé 5 jours à Québec, n’a pas voulu jeter la pierre à Steeve Verret, disant « comprendre que ça n’a pas dû être une expérience agréable d’être interrogé par la GRC dans le cadre de cette enquête ». Cependant, elle rappelle que Joe Magliocca ne siège plus à l’hôtel de ville et que les actions « d’une seule personne ne sont pas représentatives de la Ville de Calgary », a-t-elle insisté.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU DÉPUTÉ JEAN-FRANÇOIS SIMARD

Mme Mian affirme qu’il faut regarder vers l’avant, à la suite du renouvellement des deux conseils municipaux aux dernières élections. « Tout le monde apprend à se connaître. J’espère qu’on peut passer par-dessus cela. Ça ne doit pas être une barrière à notre jumelage. »

Elle dit pour sa part avoir été accueillie « chaleureusement » à Québec à l’occasion de sa première visite dans la capitale. Son expérience a été « positive », elle souhaite la renouveler et développer cette relation-là « dans l’harmonie ». Elle espère aussi pouvoir accueillir à son tour des élus de Québec au Stampede en juillet prochain ou en 2024. Pour le moment, M. Marchand ne prévoit pas s’y rendre, pas plus qu’aucun autre élu de la Ville de Québec.

-Avec la collaboration de Taïeb Moalla