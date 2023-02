Capture d'écran, YouTube

Dans le contexte du Mois de la santé du cœur (février), la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et l’humoriste P-A Méthot (photo) vous invitent à participer au 3e défi Marche-ton-don afin d’amasser des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Tout comme P-A, engagez-vous en février à marcher 20 min chaque jour pour que votre cœur demeure en bonne santé. Faites ensuite un don de 20 $ à la Fondation IUCPQ en textant CŒUR au 20222. https://fondation-iucpq.org/

Une murale, de grande dimension (36 m de large sur 12 m de haut), mettant en lumière la contribution des citoyens noirs et afrodescendants à la vie et à la renommée de Québec, sera peinte en 2023 sur le mur extérieur arrière du centre communautaire Lucien-Borne. La Ville de Québec a dévoilé récemment l’identité des concepteurs et des 15 personnalités qui figureront sur l’œuvre d’art public. Les artistes visuels de Québec Annie Lalande et Jean-Marc Ouattara concevront et réaliseront la murale. Les 15 personnalités noires et afrodescendantes de Québec représentées sur la murale seront : Olivier Le Jeune (vers 1620-1654), Mathieu Léveillé (1709-1743), Joseph (vers 1760-1790), Charlotte (vers 1768-1823), Dr William Wright (1827-1908), Charles Anderson Prime (vers 1831-1875), John Williams (1834-1913), Mary Ann Guilmartin (vers 1858-1917), Herbert « Herb » Carnegie (1919-2012), Roberto Wilson (1928-1995), Daniel Gay (1933-2017), Fritz Pereira (1935-1987), Ena Auguste (1939-2010), Alix Renaud (1945-2021) et Karim Ouellet (1984-2022). Le budget pour l’exécution de l’œuvre d’art est de 65 000 $, taxes incluses. Les travaux seront exécutés avant la fin de l’été. Sur les photos, en haut : Mary Ann Guilmartin et Roberto Wilson, et en bas Alix Renaud. Pour en connaître davantage sur ces personnalités : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/vivre-ensemble/murale-hommage.aspx.

Des pâtés pour s’aider... toute l’année

L’heure était au bilan pour l’organisme Le Filon de Lévis avec les résultats financiers de sa 10e campagne 2022. La grande chaîne d’entraide et la générosité des donateurs et des partenaires ont permis au Filon d’amasser 51 347 $ net en tenant compte des coûts de production et des services offerts. Ce sont 1179 h de bénévolat par 204 citoyens qui ont confectionné près de 2557 succulents pâtés à la viande ou végétariens, faits à la main ; 1076 ont trouvé preneurs chez les donateurs et les autres ont été remis aux organismes et aux bénévoles engagés dans la campagne ou seront utilisés pour le soutien alimentaire d’urgence.

Caroline Gingras (photo), coanimatrice à l’émission Jamais trop tôt, de 5 h 30 à 9 h, à Rythme FM 102.9 ; chroniqueuse à l’émission de télé RPM à Noovo et maniaque de moto... Charlie Woods, fils de Tiger Woods, 14 ans... Serge Poulin, retraité du Musée de la civilisation à Québec... Catherine Roberge, ex-judoka québécoise, 41 ans... Manuel Osborne-Paradis, ex-skieur canadien de la Coupe du monde, 39 ans... Frédéric Théberge, des boutiques Focus Golf, en plus de travailler au développement du golf au PEPS de l’Université Laval, 47 ans... Kirk Muller, joueur de hockey (1984-2003) avec le Canadien de 1991 à 1995 et entraîneur associé avec les Flames de Calgary, 57 ans... John Grisham, auteur américain de romans à succès, 68 ans... Jean Provencher, historien québécois, 80 ans... Nick Nolte, acteur américain de cinéma, 82 ans... John Williams, chef d’orchestre et compositeur américain, 91 ans.

Le 8 février 2013 : James DePreist (photo), 76 ans, l’un des premiers chefs d’orchestre afro-américains sur la scène mondiale et chef de l’Orchestre symphonique de Québec de 1976 à 1983... 2021 : Mary Wilson, 76 ans, chanteuse américaine qui avait cofondé le groupe The Supremes... 2017 : Peter Mansfield, 83 ans, physicien britannique, prix Nobel de médecine (2003)... 2016 : Violette Verdy, 82 ans, danseuse, chorégraphe et ancienne directrice du ballet de l’Opéra de Paris... 2014 : Claude Desjardins, 73 ans, restaurateur de Québec (Beaugarte, Pied de la Tour, Fabrique du Smoke Meat)... 2011 : Joseph Belzile, 96 ans, ex-chef du Service des incendies de Rimouski... 2010 : Me Jacques Villeneuve, 67 ans, juriste de Caïn Lamarre, Casgrain Wells... 2007 : Anna Nicole Smith, 39 ans, ex-mannequine et actrice, playmate de l’année en 1993.