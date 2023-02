Paris sportifs: vers une autre année record chez Loto-Québec

Maxime Legris va passer tout le Super Bowl sur le qui-vive, dimanche, et pas qu’en raison des prouesses de Patrick Mahomes. C’est qu’il aura parié sur le résultat du match, comme de nombreux autres Québécois, indiquent les chiffres de Loto-Québec.

«C’est sûr que je vais faire un pari», s’exclame le passionné de sports de 38 ans.

Pas surprenant, puisqu’il mise tous les jours, ou presque. Hockey, baseball, football, boxe, tout y passe.

«J’ai décidé de faire ça assez sérieusement et professionnellement depuis 3 ans», dit celui qui ne peut travailler en raison d’un handicap visuel.

Il déconseille de faire de grosses mises en tout temps, et surtout au Super Bowl.

«C’est un genre d’événement auquel il ne faut pas trop toucher, il y a toujours des imprévus, la logique ne suit pas toujours», analyse-t-il.

Le parieur utilise surtout le service Mise-o-jeu+ de Loto-Québec, surtout depuis que la société d’État permet les paris simples, soit de miser sur un seul match à la fois.

«C’est pas mal plus rentable. Et aussi, le service à la clientèle de Loto-Québec est impeccable comparé aux autres», assure le résident de Nicolet.

La guerre aux «opérateurs illégaux»

Les «autres», ce sont les applications de paris en ligne plus ou moins légales au Canada, comme Betway, Bet99 ou BetMGM.

Il est difficile d’évaluer la valeur de ce marché au Québec, puisque l’organisation qui représente ces entreprises, la Canadian Gaming Association, ne dévoile aucun chiffre.

Reste qu’on voit leurs publicités partout et que Loto-Québec leur a déclaré la guerre, notamment au moyen des paris simples, apparus en août 2021.

«L’ajout des paris simples l’an dernier a eu un effet important sur les ventes», indique d’ailleurs le porte-parole de Loto-Québec, Renaud Dugas, au sujet des mises lors du Super Bowl de 2022. Elles avaient alors été de 39% supérieurs à celles de 2021, évaluées à 990 000$.

Chaque année, le Super Bowl est l’événement sportif qui génère le plus de paris à la société d’État.

Loto-Québec ne dévoile toutefois plus ses ventes de paris sur événements «en raison de la concurrence des opérateurs illégaux».

C’est la folie aux États-Unis

Si Loto-Québec se prépare à une autre année record, c’est aussi le cas aux États-Unis, où on prévoit que les Américains dépenseront plus que jamais sur les paris du Super Bowl. Les mises totales attendues sont de 16 milliards $ US, soit plus du double de l’an dernier, indique un sondage de l’American Gaming Association.

Quelque 30 millions d’Américains prévoient miser par l’entremise d’applications autant légales qu’illégales, une hausse de 66% en un an.

Un peu de sagesse

À Nicolet, Maxime Legris a fait son choix: ce sera les Eagles, dont la cote est de 1,65 chez Loto-Québec.

Le parieur de 38 ans va parier 50$, ce qui veut dire qu’il pourrait gagner 82,50$ si l’équipe de Philadelphie l’emporte.

«Si tu mises “all in” sur chaque match, tu vas vider ton compte ça sera pas long», rappelle-t-il sagement.

TOP 5 DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS LES PLUS POPULAIRES CHEZ LOTO-QUÉBEC

Super Bowl 2022: 1 385 100$ Super Bowl 2021: 990 000$ Super Bowl 2020: 756 000$ Combat de Floyd Mayweather contre Conor McGregor en 2017: 670 149$ Super Bowl 2019: 653 250$