Projet Molson: un nouveau partenaire financier recherché

L’incertitude plane sur l’avenir du projet de redéveloppement de l’ancienne brasserie Molson, à Montréal, fortement fragilisé par les difficultés financières de Groupe Sélection, toujours à l’abri des créanciers.

PriceWaterhouseCoopers (PwC), le contrôleur au dossier, négocie présentement l’introduction d’un nouveau partenaire financier pour appuyer le consortium d’origine, et ainsi permettre la poursuite de ce projet d’envergure.

«Le projet se poursuit, nous a confié une source proche du dossier. L’idée n’est pas tant de trouver un partenaire pour prendre la place de Groupe Sélection, que d’en trouver un qui saurait venir l’épauler, le soulager, en acquérant une part de sa participation dans le projet.»

Rappelons que Groupe Sélection s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en novembre dernier. Criblé de dettes, le plus important gestionnaire de résidences privées pour aînés (RPA) au Québec, fait face à des créances qui dépassent le milliard de dollars.

Une part à partager

Or, malgré ses graves difficultés financières, le groupe immobilier fondé par l’homme d’affaires Réal Bouclin, demeure le principal actionnaire du projet Molson, avec pas moins de 40% des parts.

Aussi connu sous le nom de District des Brasseurs, ce projet consiste en l’érection d’un nouveau quartier à vocation mixte (résidentiel et commercial) à naître sur la bande riveraine de 1,2 millions de pi2, entre le pont Jacques-Cartier à l’est et le Vieux-Montréal, à l’ouest.

Le groupe Montoni et le Fonds immobilier FTQ complètent le consortium d’origine, avec 30% chacun. Devant le tribunal, ces derniers ont tour rapporté de multiples «crises de liquidité» de Sélection, forçant ses partenaires à essuyer ses manquements.

Silence des parties

PwC n’a pas donné suite à nos demandes d’entretien visant à confirmer ses recherches de nouvel investisseur pour le projet Molson. Toutefois, dans son dernier rapport, déposé le 22 décembre en Cour supérieure, le contrôleur Christian Bourque résumait ses intentions comme suit : «identifier un partenaire en équité pour le projet».

Pour leur part, le Groupe Sélection, le Fonds FTQ et Montoni ont tour à tour refusé de nous accorder un entretien sur le sujet, si ce n’est pour confirmer que la «planification du redéveloppement» du projet suivait «son cours» et que les travaux de démantèlement entamés en mars se poursuivait.

« Puisque le processus de restructuration de Groupe Sélection est la responsabilité du contrôleur PwC, nous ne commenterons pas davantage le dossier », nous a-t-on écrit, deux fois plutôt qu’une.

Montréal suit la situation

Même prudence du côté de la Ville de Montréal. Robert Beaudry, conseiller responsables des questions d’urbanisme au comité exécutif de Montréal dit suivre le dossier de près, sans toutefois souhaiter commenter les difficultés de Sélection.

«Le plus important pour nous est de s’assurer que le projet continue d’avancer et de répondre aux besoins et aspirations de la population», nous a-t-il écrit.

En attendant, ce mystère entourant le projet commence à inquiéter les résidents, aux besoins multiples des environs, notamment en matière d’habitation.

Une occasion à ne pas rater

Le Comité logement de Ville-Marie (CLVM) se préoccupe par exemple de la place qui sera réservée aux logements sociaux dans ce projet qu’on dit capable d’accueillir 6000 nouvelles unités d’habitation.

«Pour l’instant, c’est comme une boîte noire ce qui se passe, confie Éric Michaud, directeur CLVM. Pour nous, c’est clair. Pour que ce projet soit acceptable, il devra comprendre des logements sociaux sur place.»

Si le projet se poursuit comme prévu, la phase de construction doit débuter d’ici 2025, dès les travaux de démantèlement et de décontamination des anciennes installations industrielles de Molson complétés. La fin des travaux est prévue pour 2035.