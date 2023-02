Quand la solitude devient apaisante

Je me suis reconnue dans la situation décrite par cette femme de 78 ans qui disait ce matin à quel point elle avait du mal à sortir de l’isolement dans lequel l’avait plongée la période pandémique, tant cela avait fini par lui plaire au bout du compte. Rendue à 80 ans, ça me prend toute mon énergie pour sortir, et le meilleur moment, c’est quand je reviens à la maison. Est-ce normal ?

Moi aussi je suis heureuse en solo

Qu’est-ce que la normalité ? Difficile de répondre. L’important c’est que vous vous sentiez bien ainsi, car c’est ça qui compte.