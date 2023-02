Québec: le con du dîner de con canadien

Le Canada nous méprise. Ce n’est pas nouveau. Mais plus que jamais, on a le sentiment désagréable que le Québec est l’invité de marque de cette fédération dysfonctionnelle ; le con de service de qui on se moque et qu’on dénigre.

Le Con qu’on regarde de haut.

Le Québec est à leurs yeux, un petit peuple, raciste et xénophobe.

On envie nos programmes sociaux : garderie, assurance dentaire, assurance-médicaments, congé parental... Mais au Canada, on persiste et signe : le Québec est une société arriérée.

C’est choquant car c’est totalement faux.

Le Québec, de par ses politiques sociales, est beaucoup plus progressiste que le reste du Canada.

Selon le Conference Board, cela rend les inégalités entre les citoyens beaucoup plus basses ici que dans les grandes provinces canadiennes. 1 à 0 pour le Québec.

Cela ne sonne aucune cloche à nos voisins que la question de la laïcité de l’État québécois s’inscrit dans cette trame progressiste favorisant l’égalité des citoyens ?

Surtout que cette laïcité s’imbrique dans un récit historique visant à éloigner la religion catholique, colonisatrice et oppressante, de l’État depuis 1960 (chacun pouvant pratiquer sa religion dans la sphère privée).

Dans un Québec pluriel, toutes les religions sont maintenant traitées de la même manière et c’est très bien ainsi, d’autant qu’elles promeuvent presque toutes des valeurs rétrogrades face aux femmes, contre l’avortement, la contraception, l’homosexualité... bien loin des valeurs progressistes...

Trudeau valorise le Québec bashing

Justin Trudeau a choisi son camp.

Il souhaite raffermir son vote en Ontario et il sait très bien que nourrir les attaques anti-Québec valorise son rôle de défenseur des valeurs individuelles canadiennes.

C’est un calcul électoral peu subtil sur le dos du Québec et c’est franchement dégoûtant, en plus de faire reculer la paix sociale.

Elghawaby et Lambropoulos

Soutenir Elghawaby, multirécidiviste de propos racistes envers la nation québécoise, tout comme sa députée Lamdropoulos qui ment au sujet de l’usage du français, est grave.

En cautionnant ces paroles, le premier ministre les avalise.

Il cautionne que l’on varge sur le Québec, à ce que l’on attise les préjugés envers la minorité francophone. La seule minorité au Canada dont il se fout par ailleurs.

Il nous prend pour des cons.