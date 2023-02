Thierry Henry en recherche d'emploi

L’ancien entraîneur-chef du CF Montréal Thierry Henry devra se trouver un boulot, puisqu’il n’a pas été retenu par le nouveau groupe de direction de la fédération de soccer masculine de Belgique.

Le Français était en fin de contrat et celui-ci n’a pas été reconduit par les Diables rouges, a confirmé le président-directeur général de la sélection, Peter Bossaerts. Celui-ci présentait mercredi en point de presse le nouveau pilote de l’équipe, Domenico Tedesco.

Le 9 janvier dernier, le sélectionneur Roberto Martinez est parti de la Belgique pour s’engager avec le Portugal. C’est lui qui avait amené Henry pour un deuxième séjour avec les Diables, avant l’Euro disputé en 2021.

L’ancien attaquant avait aussi fait partie du personnel de l’Espagnol de 2016 à 2018.

Apprécié des joueurs, l’homme de 45 ans était pressenti comme un bon candidat pour diriger la Belgique, quelque peu en crise depuis son élimination dès la phase de groupes à la Coupe du monde au Qatar.

Henry a succédé à Rémi Garde à Montréal en novembre 2019. Après une seule saison à la barre de l’équipe, tout de même marquée par la pandémie de COVID-19, il a choisi de quitter ses fonctions en février 2021.

Il a maintenu un dossier de neuf victoires, 16 défaites et quatre verdicts nuls toutes compétitions confondues avec le Bleu-Blanc-Noir.

L’ex-vedette du FC Barcelone, d’Arsenal et des Red Bulls de New York a également dirigé l’AS Monaco en 2018 et 2019.