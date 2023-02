Tragédie à Laval: quand le temps s’arrête

Mercredi matin, un autobus de la Société de transport de Laval percutait de plein fouet une garderie dans le quartier de Sainte-Rose. Un geste possiblement volontaire du chauffeur.

L’enquête saura dire si tel était le cas. Selon des témoignages, cet homme était néanmoins désorganisé et poussait des cris.

Surtout, deux enfants sont décédés et six autres ont été blessés. Des parents et des employés de la garderie étaient sous le choc. Des intervenants d’urgence, bouleversés.

Les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau, le maire de Laval Stéphane Boyer et toute la classe politique, ébranlés par la nouvelle tragique.

Violence inquiétante

Lorsque des enfants sont victimes d’un acte de violence, le temps s’arrête. L’actualité disparaît. La population retient son souffle. Impossible du même coup de ne pas s’inquiéter pour cette violence qui, parfois diffuse et parfois agissante, gronde plus sourdement qu’avant dans nos sociétés.

Parlant des effets délétères de la pandémie sur la santé mentale, devant une telle tragédie, le maire de Laval s’en est aussi inquiété ouvertement.

Il est important de dire qu’on ne sait pas encore si tel était le cas ici. Il n’empêche qu’à l’instar de M. Boyer, comment ne pas y penser au-delà même de cet événement ? Parce que dans nos sociétés riches, les services et les soins en santé mentale manquent dangereusement à l’appel.

Dommages et détresse

Les dommages et la détresse provoqués par un tel manque de soins et de services en santé mentale ne font que commencer à débouler dans les vies de plus en plus de gens.

Si nos gouvernements n’agissent pas concrètement pour rétablir ces services vitaux, tout particulièrement en psychologie et psychiatrie, ils nous achètent de très lourds lendemains de pandémie.

Pour le moment, toutes nos pensées vont aux familles, aux employés de la garderie et tous les intervenants touchés par ce drame épouvantable. Il leur faudra beaucoup de soutien psychologique et de solidarité humaine.