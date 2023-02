Transferts en santé: le PQ demande à François Legault de «nommer» l’option souverainiste

Devant le «mépris» du gouvernement fédéral dans le dossier des transferts en santé, le premier ministre Legault devrait nommer l’option souverainiste afin de rétablir un semblant de rapport de force, croit le Parti Québécois.

• À lire aussi: Transferts en santé: 46,2 G$ de plus sur dix ans, c’est «nettement insuffisant»

• À lire aussi: Chemin Roxham: la SQ doit former une «enclave» pour barrer la route aux migrants, selon le PQ

C’est ce qu’a affirmé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, mercredi, en point de presse au parlement.

«J’incite François Legault à se rendre au moins au niveau de nationalisme de Bourassa», a-t-il déclaré, en ajoutant qu’il a du mal à s’imaginer qu’en s’endormant hier soir, François Legault n’avait pas en tête que l’indépendance est une option viable pour le Québec.

Mardi, François Legault s’est dit déçu de l’offre du fédéral en ce qui concerne les transferts en santé. «Le rattrapage qu’on demandait n’est pas au rendez-vous, donc ça ne règle pas le problème fondamental du financement des soins de santé au Canada», a dit le premier ministre lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec ses 12 homologues des autres provinces et territoires.

À la question de savoir si la réaction de M. Legault aurait dû être plus forte, M. St-Pierre Plamondon a exprimé que la déception du premier ministre avait «le mérite d’être clair», mais qu’il sent chez lui une certaine «résignation», causée par la fatigue d’être toujours choqué et de ne pas avoir de réel rapport de force.

Compte tenu du fait que le Québec n’a obtenu «qu’un sixième» de ce qu’il demandait, soit un milliard par année plutôt que six, le gouvernement Legault doit déposer un «plan de contingence».

«C’est la responsabilité du gouvernement de dire ce qu’on va faire avec cet argent-là, et de dire ce qu’on ne peut pas faire, compte tenu du fait qu’il nous manque 5 milliards pour fonctionner», a dit le député Pascal Bérubé.

Insuffisant

Les libéraux ont à leur tour affirmé que l’offre du fédéral est insuffisante et inacceptable. «L’offre mise de l’avant hier ne permettra pas aux québécois d’avoir les droits de santé auxquels ils ont droit», a dit le député libéral André Fortin.

Par ailleurs, le premier ministre du Québec a, de l’avis du PLQ, échoué dans ses négociations et il a laissé tomber le Québec.

«M. Legault s’est toujours fait le grand défendeur du Québec, hier, il a abdiqué la défense des intérêts du Québec et des Québécois», a pesté André Fortin, qui estime que François Legault aurait dû «déchirer sa chemise à la sortie de sa rencontre».

Par ailleurs, M. Fortin estime que le gouvernement Legault n'a pas de problème de rapport de force vis-à-vis Ottawa. Il a remarqué que la CAQ est majoritaire et «bien en selle pendant 4 ans», alors que les libéraux fédéraux sont minoritaires et constamment guettés par le spectre d'une élection.