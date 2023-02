Trois ados succombent à des surdoses de fentanyl

Triste histoire au Texas. Un homme et une femme ont été arrêtés pour avoir vendu du fentanyl dans des écoles provoquant 10 surdoses chez des adolescents dont trois sont morts.

Magaly Mejia Cano, 29 ans, et Luis Eduardo Navarrete, 21 ans, de Carrollton sont accusés de complot pour distribution de substance contrôlée.

Les deux complices ont distribué des comprimés d'Oxycontin et de Percocet contenant du fentanyl à des mineurs dans trois écoles du district scolaire indépendant de Carrollton Farmers Branch, d’après un affidavit consulté par The Independent.

Les overdoses des jeunes sont survenues entre la fin septembre et le 1er février 2023. Les victimes ont entre 13 et 17 ans.

Il semble que les comprimés de drogue mortelle étaient vendus seulement 10$ aux jeunes.

Un agent de la Drug Enforcement Administration (DEA) affirme que les trois adolescents sont morts après avoir consommé les comprimés distribués par les suspects.

Le réseau de distribution de Magaly Mejia Cano et de Luis Eduardo Navarrete comprenait au moins huit revendeurs mineurs de 14 à 16 ans dont l’implication dans la revente des comprimés aussi connue sous le nom de M30 est de modérée à importante.

Navarrete et des revendeurs mineurs organisaient leurs ventes aux élèves sur Instagram.

Une des jeunes victimes, une adolescente de 14 ans de l’école secondaire RL Tuner, a fait deux surdoses après avoir acheté de la drogue auprès des revendeurs de Cano et Navarrete, l’une la veille de Noël et l’autre le 16 janvier dernier. Elle a survécu, mais a été partiellement paralysée.

«Vendre de la drogue est une grave transgression, mais vendre du fentanyl mortel à un mineur est l'un des moyens les plus choquants et les plus insensibles de blesser une communauté», a déclaré Eduardo Chavez, agent spécial de la division de terrain de la DEA à Dallas.

S'ils sont déclarés coupables, Navarrete et Cano risquent jusqu'à 20 ans de prison fédérale.