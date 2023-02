Un chiffre d’affaires en hausse de 16,5% pour Agropur

Malgré l’inflation galopante et le conflit à l’usine de Granby, le chiffre d’affaires de la coopérative québécoise Agropur a gonflé de 1,2 milliard de dollars, ou 16,5%, pour atteindre les 8,5 milliards de dollars l’an dernier par rapport à l’an passé.

«Cette augmentation est notamment attribuable aux prix en hausse des deux côtés de la frontière, à des volumes de vente accrus et à la conversion des revenus américains en dollars canadiens à un taux plus élevé », a indiqué le vice-président principal de la direction financière Stéphane Tremblay dans son rapport annuel déposé mercredi, en marge de l’Assemblée annuelle de la coopérative, à Drummondville.

Pour son chef de la direction, Émile Cordeau, les décisions prises ces trois dernières années commencent à porter fruit. L'an dernier, la progression du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) a franchi les 521,7 millions de dollars.

«Il y a trois ans, nous nous étions donné trois objectifs: améliorer notre rentabilité au Canada, réduire notre dette et se doter d’une nouvelle vision stratégique afin que les décisions assurent la pérennité de la Coopérative. Nous pouvons maintenant dire que nous avons réussi», souligne-t-il dans sa présentation au rapport annuel.

Marques maison

Au cours du dernier exercice, Agropur a multiplié les partenariats avec de grandes bannières pour développer leurs marques privées en période intense d'inflation.

«Dans le contexte inflationniste que nous avons connu, plusieurs consommateurs ont fait le choix de se tourner vers les marques privées, un secteur où Agropur est expérimentée et de plus en plus présente», a expliqué Émile Cordeau.

Rappelons que l’an dernier, Agropur a annoncé un investissement de 34 millions $ dans ses installations de Turo, en Nouvelle-Écosse.

Un projet d’usine de Québec visant à produire le lait Natrel Plus pour l’ensemble du pays est aussi en cours, tout comme une augmentation des capacités à l’usine de fromage râpé de Woodstock, en Ontario.

