«Une question de 2-3 minutes»: une mère qui allait porter son fils à la garderie a vu l’autobus

Une mère sous le choc, qui s’apprêtait à aller porter son enfant à la garderie de Laval où a eu lieu la tragédie, a vu l’autobus passer «vraiment vite» derrière elle.

«L’autobus est passé en arrière de moi, vraiment vite, et j’étais "comme OK, il passe vite", et après ça je suis arrivée et l’autobus était déjà dans la garderie», raconte-t-elle à TVA Nouvelles.

La femme, en arrêt de travail, a passé près de se trouver à la Garderie éducative Sainte-Rose au moment où l’autobus de la STL a foncé sur celle-ci.

«Une question de 2-3 minutes», confie-t-elle, les larmes aux yeux.

La femme admet être bouleversée puisqu’un ami de son fils se trouverait parmi les enfants gravement blessés.

Le Service de police de Laval a confirmé, mercredi midi, que deux enfants ont perdu la vie.

Vers 8h30, le conducteur de 51 ans d’un autobus du Service de transport de Laval a foncé dans la garderie située sur la terrasse Dufferin.

Selon nos informations, il pourrait s’agir d’un geste délibéré.

L’homme a été arrêté pour conduite dangereuse et homicides, a précisé la porte-parole du Service de police de Laval Erika Landry.