ISABELLE, Mathieu



À son domicile, le 11 janvier 2023, à l'âge de 36 ans, est décédé Mathieu Isabelle, fils de monsieur Raynald Isabelle et de madame Christiane Breton. Il demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.La famille recevra les condoléances à laIl laisse dans le deuil outre ses parents, son frère Philip et ses grands-parents monsieur Gérard Breton et madame Thérèse Lapierre. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Isabelle et Breton ainsi que ses ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été confiés à la