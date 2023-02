MICHAUD, Gilles



Le 26 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Gilles Michaud, époux de madame Monique Pouliot. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Annie (Yan Bertrand); ses petits-enfants Léa et Eliam; sa sœur Pierrette (feu Guy Beaulieu); ses frères Jacques (Marie-Hélène Tremblay) et André (Céline Sanfaçon); son beau-frère Michel (Suzanne Côté); ses grands amis, ainsi que ses neveux et nièces. La famille recevra vos condoléances au :de 12h à 14h.Un grand merci à l'unité d'oncologie de l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe pour la qualité des soins prodigués.