VALLIÈRES, Léger



À l'Hôpital St-Sacrement, le 3 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Léger Vallières, époux de madame Louisette Chabot. Il était le fils de feu dame Émilia Daigle et de feu monsieur feu Albert Vallières. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants; Nathalie (Éric), Sylvain (Linda), ses petits-enfants; Jessica (Étienne), Mickael, ses sœurs; Madeleine (Armand), Noëlla (feu Marcel) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.es. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale mercredi 15 février 2023 de 11h à 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Gérard de Majella à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués.