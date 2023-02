BÉLANGER, Marcel



À la Maison Michel Sarrazin, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Marcel Bélanger, époux en premières noces de feu Marie-Anne Couture et en secondes noces de feu Armande Tailleur, fils de feu dame Mary Drapeau et de feu monsieur Eugène Bélanger. Il demeurait à Québec et anciennement à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Valérie Ferland), Louise; ses beaux-fils : Serge, Richard (Nathalie Dugas), Denis (Linda Turgeon), Jean (feu Martine Lecompte); ses frères et soeurs : feu Rita Bélanger (feu Georges-Henri Daigle), feu Blanche Bélanger (feu Raoul Faucher), feu Jeannine Bélanger (feu Antonin Fontaine), feu Alexandre Bélanger (Cécile Fillion), Pierrette Bélanger (Benoît Laberge), Florian Bélanger (Yvette Gagné), Pauline Bélanger (Allyre Vachon). Il laisse aussi ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Tailleur : Aline Tailleur (feu Roméo Lessard), feu Nicole Tailleur et Ginette Tailleur (Jacques Guimont), feu Yvan Tailleur (feu Yolande Desroches), feu Noël Tailleur (feu Éliette Gill) et feu André Tailleur (feu Pierrette Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, des petits-enfants, arrière-petits-enfants et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués à monsieur Bélanger. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la maison funéraireà compter de 10h,