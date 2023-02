GAGNÉ, Pierre



À son domicile, le 21 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre Gagné. Il était l'époux de feu dame Yvonne Lévesque et le fils de feu dame Estelle Hudon et de feu monsieur Lucien Gagné. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances directement à l'église une heure avant le service. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Béatrice Bouchard (et ses enfants : Richard et Chantal Comtois); son fils Frédérick (Aline Floch); ses petits-enfants : Louise et Émile; son frère et sa sœur : Louis (Suzanne Douville) et Vivianne (André Moisan); ses neveux et sa nièce : Claude, Paul et Pierre-Elliot Matte, ainsi que Éric Gagné et Marie-Josée Denis; de même que plusieurs autres parents et ami(e)s, dont Denise Després. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Limoilou pour les bons soins prodigués, tout particulièrement Dr Marcotte, Martine, Joannie et Julie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com ou encore à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca.