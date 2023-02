PAQUET, Louise



Au CHUL, le 19 janvier 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Louise Paquet. Elle était l'épouse de monsieur Denis Saindon et la fille de feu dame Cécile Martin et de feu monsieur Raymond Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances directement à l'église une heure avant le service. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis Saindon, ses fils : Yannick, Jonathan et Patrice; ses petits-enfants : Mariane et Ludovic; ses frères et sœurs : feu Jean-Marc, feu Madeleine (Jean-Marie Marcoux), André, feu Diane (feu Denis Côté) et Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Saindon : feu Jacques (Céline Verret), Sylvie (Roméo Prévost), Richard et Marie-Josée; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc), G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org.