BERGERON CLOUTIER

Claire-Aimée



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 février 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée madame Claire-Aimée Bergeron Cloutier, épouse de feu monsieur Mathieu Cloutier, fille de feu monsieur Gustave Bergeron et de feu dame Anita Dumas. Elle demeurait à Saint-Émile, Québec. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesLa famille demande par bienveillance pour autrui de bien vouloir porter le masque lors des condoléances. Nous laissons toutefois la décision à votre discrétion pour la durée du service religieux. Elle laisse dans le deuil ses huit enfants : Lucie (Jean-Pierre Légaré), Marielle (André Vallerand), Jean-Yves, Roch (Francine Pouliot), Michel (Martine Pageau), Diane (Guy Fradette), Sylvie (Gavin Humphreys), Nathalie (Stephan Marois); ses treize petits-enfants, ses dix-sept arrière-petits-enfants, ainsi que ses belles-soeurs : Denise et Françoise Cloutier (feu Noël Galarneau), Adrienne Renaud (feu Henri Bergeron) et Huguette Duchesneau (feu Normand Bergeron). Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé Mathieu, ses parents, beaux-parents ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Philippe (Rita Dubeau), Valéda (Roland Sanfaçon), Marie-Paule (Raymond Gagné), Jeanne (Robert Barbeau), Élianne (Hubert Rhéaume), Hélène (Philippe Therrien), Roger (Béatrice Falardeau), Donald, Arthur Cloutier (Alice Gagné), Alexandre (Jeanne Bédard), Paul-Eugène (Jeannette Fréchette), Jacqueline (Lucien Picard), Pierrette (Marcel Drouin) et André. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de l'unité des soins palliatifs du CHU Saint-François d'Assise pour leurs excellents soins. Vous pouvez témoigner votre sympathie en offrant un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec), G1J 5B3, téléphone: 418-657-5334, télécopieur: 418-657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site internet: www.fqc.qc.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, Hôpital Saint-François d'Assise, Hôpital de l'Enfant-Jésus, Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, téléphone: 418-525-4385, site internet: www.fondationduchudequebec.ca.