RODRIGUE, Rémy



À Québec, le 20 janvier 2023, à l'âge de 70 ans et 3 mois, est décédé Monsieur Rémy Rodrigue. Il était le fils de feu monsieur Hector Rodrigue et de feu madame Élise Champagne. Natif de St-Georges-de-Beauce, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h 30 à 15 h 15.Il laisse dans le deuil ses fils David et Alexandre (Annie Rousseau); ses petits-enfants: Benjamin, Béatrice et Charles; la mère de ses enfants madame Michèle Brodeur (Richard Proulx); son frère et ses sœurs : Diane (feu Georges-Émile Bilodeau), Germain (Suzanne Morneau), Lucie et Aline (Normand Dextras), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et précieux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé : Roger (Mariette Lachance), Claude (Lise Gosselin) et Andrée. La famille souhaite remercier le personnel du Centre intégré de cancérologie, plus particulièrement le Dr Jean-François Larouche, ainsi que les Dre Marie-Josée Mailloux et Michèle Lavoie du CLSC de la Jacques-Cartier, qui lui ont prodigué les meilleurs soins avec une bienveillance exceptionnelle. La famille remercie également sa fidèle amie, madame Maureen Collin, qui a fait preuve d'une grande gentillesse et de dévouement à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site Web : https://cancer.ca/fr/Des formulaires de dons seront disponibles sur place.