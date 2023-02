TRÉPANIER, Liliane Morin



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 21 janvier 2023, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Liliane Morin, épouse de feu monsieur Lionel Trépanier. Elle était la fille de feu dame Laura Laplante et de feu monsieur Joseph H. Morin. Elle demeurait à Beaupré, autrefois à Château-Richer. La famille recevra les condoléances, à compter de 9h30,. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial au printemps sous la direction de la Coopérative funéraire Château-Richer. Madame Morin laisse dans le deuil ses enfants : Denis Trépanier (feu Christine Côté) (Lucie Pichette), Fernand Trépanier (France Godin), Dominique Trépanier (Pierre Côté), Suzanne Trépanier (Ghislain Maltais), Yves Trépanier (Marie-France Gagnon), Christian Trépanier et Sonia Trépanier (feu Rémy Racine) ; ses petits-enfants : Amélie, Maude, Pascal, Jérôme, Éric, Katie, Marie-Pier, Joëlle, Joannie et Jonathan ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : Marthe Morin (feu Lucien Laplointe), Léonie Morin, Yolande Morin (Michel Potvin), Claude Morin (Gisèle Garneau) Lise Morin (Jacques Picard), feu Arthur Morin (Lorraine Laverdière), feu Lucille Morin, feu Hélène Morin (Denis Grenier) et feu Guy Morin; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Trépanier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2 Rive de l'Hôpital, Ste-Anne-de-Beaupré, pour les bons soins, leur dévouement et leur soutien envers notre mère. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Qc, G0A 1E0, https://WWW.jedonneenligne.org/fondationhsab/. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la