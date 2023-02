BÉRUBÉ, Gilberte Boucher



Au CHSLD Chauveau, le 6 février 2023, à l'aube de ses 83 ans, suite à une longue maladie est décédée entourée de l'amour des siens, dame Gilberte Boucher, épouse de monsieur Gaétan Bérubé, fille de feu dame Bernadette Gagnon et de feu monsieur Léopold Boucher. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Johanne (Luc Morin), Michel (Caroline Barrette); ses petits-enfants : Julie (Alexandre), Audrey, Anne-Marie (Simon). Elle était la soeur de feu Conrad (Bérangère), feu Yvon (feu Marie-Paule), feu Maurice (Denise), feu Jean-Paul, feu Réjeanne, Marcel, feu Irène, feu Lise, Jocelyne, Francine, feu Gilles. Elle était la belle-soeur de Claudette Bérubé (Raymond), Marc Bérubé (Yolande), feu Carole Bérubé, Donald Bérubé (Françoise). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca.