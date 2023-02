CÔTÉ, Camille



À sa résidence, le 15 janvier 2023, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Camille Côté. Il était le fils de feu madame Claire Lacasse et de feu monsieur Léopold Côté. Il laisse dans le deuil son épouse madame Margaret Neilon, ses enfants : feu Nicole (Gilles Grenier), feu Lise, Jocelyne (Clément Paquet), feu Michel, Anne (Jocelyn Habel), Francine (Alain Lapointe), Mario (Nancy Dombrowski), Richard, Lucie, Josée et Nathalie (Glenn McCarthy). Il laisse également dans le deuil ses 21 petits-enfants, 37 arrière-petits-enfants ainsi que 2 arrière-arrière-petits-enfants; ses frères : feu Armand (Aline Noël), feu Jean-Paul (Rita Andrew), feu René (Louisette Morin), feu Claude (feu Lucienne Turgeon), Gilles (Ginette Sansoucy) et Raymond (Monique Béland); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Joseph (feu Rolande Cantin), Thomas (Francine Fraser) et Andrew (Emma Bilocq). La famille recevra les condoléances audès 13h.Sylvio Marceau Henri-Bourassa diffusera l'événement funéraire de Camile Côté le vendredi 10 février 2023 de 16 h HNE à 17 h HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/68503.La famille désire remercier le personnel soignant du CLSC Ste-Foy-Sillery pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, Canada).