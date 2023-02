DÉRY, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 janvier 2023, à l'âge de 63 ans, après un courageux combat contre le cancer est décédée madame Lise Déry. Elle était l'épouse de monsieur Gaétan Bertrand et la fille de feu dame Noëlla Gingras et de feu monsieur Jean-Marie Déry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au:de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle est allée rejoindre sa soeur feu Nicole Déry. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaétan Bertrand; sa fille Laurence (Dave Paradis); son frère Alain; son beau-père Gérard Bertrand (feu Gisèle Bégin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bertrand : Francine (feu Claude Deschene), Mario (Gail Pearson) et Monia; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont Sylvie Racine (Yves Fillion) et Marie-Hélène Cloutier. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca