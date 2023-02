ST-PIERRE, Albéric



Au Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, entouré de son épouse et de trois de ses fils, le 29 janvier 2023 à l'âge de 99 ans et 6 mois est décédé monsieur Albéric St-Pierre, époux de madame Solange Chouinard. Fils de feu dame Yvonne Pelletier et de feu monsieur Michel St-Pierre (feu Gisèle Gaudreault), il demeurait à Saint-Pamphile. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Jean-Pierre, René (Pauline Lebel), Bernard (Edith Poirier), Christian (Colombe Grégoire), Yves (Renée Berger) et Sylvain (Brigitte Chouinard); ses 18 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de : feu Majorique (feu Gilberte Pellerin) feu Rodrigue (Gilberte Toutant), feu Didier (Jeanne Miville), feu Ghislaine (feu Yvon Aubin - feu Marc Girard), Carmen (Charles-Ubald Plante), Sylvianne (feu Rodrigue Bilodeau), André (Jeannine Duval), Yves (Claire Thibault), Hervé (Yolanda Fabela), Normande (André Lord), Gaétane (Reynald Brochu), Francine (Jocelyn Pelletier), Richard (Louise Pichette), Réjean (Gisèle Tanguay), Jocelyne. Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Chouinard, ses neveux et ses nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Pavillon 2 du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue ainsi qu'à celui des Habitations Saint-Pamphile pour l'excellence de leurs soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 10 février de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 11h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial "du Parc". Veuillez noter que le port du masque est fortement recommandé et que la distanciation sociale est grandement appréciée.