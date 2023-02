MARCOUX, Claude



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons qu'à sa résidence, le 15 décembre 2022, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Claude Marcoux, époux de madame Lise Morin Marcoux. Il est allé rejoindre sa fille bien aimée Nathalie. Il était le fils de feu dame Joséphine Jobidon et de feu monsieur Paul Marcoux. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa belle-sœur, Claudette Giguère (feu Marcel Morin), son neveu, Gerry McNeil (Sylvie Lafrance), son filleul, Patrick McNeil, ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Marcoux, Morin et McNeil, autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 13h30 à 14h30.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.