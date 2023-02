BOISVERT, André



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Boisvert, survenu le 20 janvier 2023, à l'âge de 85 ans et 11 mois. Il était l'époux de madame Monique Allard et le fils de feu monsieur Noé Boisvert et de feu dame Délia Patry. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil outre son épouse Monique; ses deux filles : Lucie (Patrice Cardin) et Manon (Richard Drouin); ses petits-enfants adorés : Jérémy, Marek, Delyann, Téo et Maude; son frère Charles (Aline Doré); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Allard : Jeannine et Réjeanne (Marcel Frenette); ainsi que plusieurs neveux, nièce, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Gérard (feu Marie-Rose Lafrance), feu Lucienne (feu Antoine Larose), feu Antonio (feu Patricia Sauvageau), feu Léopold (feu Gratia Boivin), feu Bernadette (feu Aurèle Nadeau), feu Marie-Rose (feu Marcel Nadeau) et feu Juliette (feu Raymond Provencher). La famille tient à faire des remerciements chaleureux au personnel du Centre d'hébergement Chauveau pour leur incroyable dévouement et leur attention chaleureuse et humaine. Merci à tous ceux l'ayant accompagné dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS; 1, avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (Québec) G1N 2W1, site internethttps://www.jedonneenligne.org/fondationfais/