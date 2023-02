HABEL, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 janvier 2023, à l'âge de 91 ans est décédé monsieur Jacques Habel, époux de madame Céline Dubois. Il était le fils de feu Armand Habel et de feu Régina Laquerre. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Danièle (Jean-Pierre Duchesneau), Hélène (Ghyslain Charest) et Maryse (Danny Miller); ses petits-enfants: Sylvain (Justine Bouchard), Patrick (Roxane Côté), Audrey (Janick Faucher) et Félix (Mélina Provost); ses arrière-petits-enfants : Derek, Emrick, Agathe, Florence et Jake; ses frères et sœurs : feu Jean-Clément (feu Gertrude Charland), feu André (Yvonne Tanguay), feu Denis Habel (Huguette Demers), Louis-Marie (Cécile L'Hérault) et feu Sœur Céline; son beau-frère et belles-sœurs famille Dubois: feu Paul-Émile (feu Mariette Tousignant), Lucette (feu Rock Tousignant) , feu Camile, Denise (feu Benoit Tousignant) , Lise (feu Charles Tousignant); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence Saint-Antoine de Lévis ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 18 février 2023 à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".