BOILY, Georgette Boutet



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 19 décembre 2022, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédée dame Georgette Boutet épouse de feu M. Rosaire Boily. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Sylvie Paquet), Gilbert (Ginette Martel), Réal (Colette Ferron), Chantale (Yves Thériault) ; ses petits-enfants : Suzie, Anne, Geneviève, Véronique, Sophie-Aude, Michèle, Maude ; ses arrière-petits-enfants : Laura, Thomas, Charlotte, Jade; sa sœur et son beau-frère : Jeannine Boutet (feu Jean-Pierre Mathieu), feu Micheline Boutet, Lorenzo Simard, son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Boily : Jeanne D'Arc, André (Jeannine Morin) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause Bonheur https://fondationpausebonheur.com/