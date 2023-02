ROY, Marie-Claire Caron



Au Centre d'hébergement de Sainte-Claire, le 25 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Claire Roy, épouse de feu Roland Caron. Elle était la fille de feu Joseph-Valère Roy et de feu Yvonne Métivier. Elle demeurait autrefois à Saint-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Line (Gilles Beaulieu), Denis (France Couture), Marcel, Gisèle (son ami), Gaétan, Nicole (Gerry Ko) et Normand (Bianca Godbout); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;ses frères et soeurs : feu Donat (Rose-Blanche Therrien), feu Thérèse (feu Jean-Marie Maheux), feu Raymond (Lorraine Bougie), feu Paul-Émile, feu Mariette, Liliane (Sylvio Bédard), feu Léopold, feu Jean-Marie (feu Louise-Anne Guay), Solange, Marie-Paule (Jean-Robert Létourneau), feu Guy, Roger (Lise Gagné), Réjeanne (Jean-Guy Cloutier) et Céline (Jean-Yves Caron) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron.Un remerciement spécial pour le personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Claire pour les bons soins, leur gentillesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Henri. La famille vous accueillera au complexe :à compter de 12h30.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 11 février à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".