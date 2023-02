THÉRIAULT, Louisette



À l'Hôpital Général de Québec, le 13 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Louisette Thériault, conjointe de dame Louisette Côté, fille de feu Rodolphe Thériault et de feu Marie-Reine Habel. Elle demeurait à Saint-Agustín-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre sa conjointe Louisette; son frère Denis (Hélène Tremblay) et sa sœur Huguette (Romain Wiseman), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com et/ou au Noël du Bonheur, 1411, rue Père-Lelièvre, Québec (QC), G1M 1N7, www.noeldubonheur.com