GILBERT, Lionel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 janvier 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Lionel Gilbert, époux de dame Lise Turcotte. Il était le fils de feu dame Béatrice Morasse et de feu monsieur Léonard Gilbert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants : Valérie (Steeve Gauthier) et Vincent; ses petits-enfants : Jacob, Émile et Edward Gauthier; sa sœur et ses frères : feu Léona (Raymond Breton), Gilles (feu Céline Tremblay) et André (feu Sonia Baril); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Turcotte : Carole (Albert Trudelle), Francine (François Royer), Daniel (Louise Weaner), Louis (Jacqueline Marcotte) et Sylvie (Philippe Robitaille) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise et celui des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc) H4P 1P7, tél. : 1-514-725-2653.