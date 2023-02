MATHIEU, Céline



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 25 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédée dame Céline Mathieu. Née le 3 juillet 1934 à St-Grégoire de Montmorency, elle était la fille de feu Joseph Cléophas Mathieu et de feu dame Albertine Normand. Elle demeurait à Québec dans le quartier Maizerets, arr. La Cité- Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléancesde 9h à 12h, àIl vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/ 68604. L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil son époux Maurice Boutet, sa soeur Julienne (feu Sosthènes Picard); ses beaux-frères et belles-soeurs : Rosaire Boutet (feu Carmen Perron); Valmont Boutet (Huguette Tremblay); Noëlla et Aline Boutet, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle était également la soeur de feu Édouard (feu Simone Pronovost); feu Yvonne (feu Alcide Parent); feu Camille (feu Annette Bédard); feu Jeannette (feu Delmore Chamberland) et feu Monique. Un sincère remerciement est adressé à monsieur Daniel Desgagné, pharmacien, pour les bons soins prodigués au cours des quatorze dernières années ainsi qu'au personnel soignant en soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec G2J 1B8 - (418)682-6387. https://www.coeuretavc.ca/