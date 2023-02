TARDIF, Jeanne Bergeron



Au CHSLD de St-Sylvestre, le 23 janvier 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Jeanne Bergeron, épouse de feu monsieur Roland Tardif. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Denis Roy), feu Lucille, feu Marc (Lisette Laliberté), Denise (Denis Béland), Danielle (Jacques Patry), Michelle (Jacques Lyonnais), Diane (Serge Lacroix), Yvan (Marie-Josée Paradis); ses 12 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Armand (feu Thérèse Lemay), feu Martial (Lauréanne Lemay), Rachel (feu Philippe St-Pierre), Léo Bergeron (Ida Auger), feu Françoise, feu Marie-Claire (feu Jean Sauvé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif : feu Alexandrine (feu Normand Lemay), feu Thérèse (feu Lucien Marion), feu Lucienne (feu Roland Boucher), feu Maurice (Céline Grondin), Gemma (feu Bernard Langelier), Frère Paul-Émile, feu Pauline (feu Raymond Desjardins), Fernande (Roger Côté), feu André (Denise Lemay) et de nombreux neveux et nièces. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Sylvestre pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. Site web : https://www.diabete.qc.ca/fr/