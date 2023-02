MARTEL, Monique Turgeon



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 décembre 2022, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédée madame Monique Turgeon, épouse de monsieur André Martel, fille de feu madame Anita Carrier et de feu monsieur Eugène Turgeon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h 30 à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son époux, monsieur André Martel, elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Jean Rhéaume); ses petites puces adorées: Nathalia (Loïc Audet) et Alicia; son frère Raymond (Denise Beaulieu); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Martel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel soignant du 4eme étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place