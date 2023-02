LACHANCE Guy, Frère mariste



À la Résidence Mont Champagnat, Château-Richer, le 17 janvier 2023 est décédé Frère Guy Lachance (en religion Georges-Alfred) à l'âge de 91 ans et 6 mois, dont 74 ans de vie religieuse. Il est né le 29 juillet 1931 à Sainte-Lucie-de-Beauregard, Montmagny, du mariage de feu Pierre Lachance et de feu Marie-Laure Roy. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs : Claude (Andrée Côté), Pierre (Huguette Rouillard), feu Laurette, s.s.c.m., feu Gérard (feu Blanche Lacroix), feu Jeanne d'Arc, feu Roland (feu Rita Robin), feu Lucien, feu Rita, feu Blandine (feu Aimé Sylvestre), feu Clément (feu Jeannine Aubin), feu Emmanuel (feu Cécile Proulx), feu Raynald, feu Antonio (Lena Landry) ainsi que des neveux et nièces.La communauté et la famille recevront les condoléances une heure avant la célébration. Son séjour en Afrique a duré 48 ans. Une trentaine d'années comme professeur, directeur, principalement à Zomba, 10 ans comme directeur des postulants à Likuni et recruteur et 8 années à Nairobi (Kenya) comme accompagnateur au Marist International Center (MIC). L'urne contenant les cendres de Frère Guy sera inhumée ultérieurement dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière Saint-Charles (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec). Pour renseignements : 418 824-4215